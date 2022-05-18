Сразу три топ-менеджера покидают Сбербанк

Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова покидают Сбербанк. Их обязанности возложат на первых зампредов, заявили ТАСС источники на финансовом рынке.

«Бурико, Алымова и Мальцев уходят из Сбербанка», — подтвердил собеседник.

В Сбере подчеркнули, что изменения связаны с трансформацией модели управления и актуализацией стратегии банка. Так что топ-менеджеры приняли решение завершить работу.

Как сообщает Frank Media, Мальцев работал в Сбербанке с 1995 года. В 2016-м он стал вице-президентов блока «Розничный бизнес», а еще через четыре года вошел в состав правления Сбербанка и начал курировать блок «Сеть продаж».

Алымова пришла в Сбер в 2011 году, занимала должность старшего вице-президента и руководила блоком «Управление благосостоянием». До этого работала в Банке Москвы и Райффайзенбанке.

Бурико в 2020-м возглавила блок «Финансы» и сменила на этом посту Александра Морозова. Ранее была финансовым директором UC Rusal.

В феврале Сбер сообщал, что летом Бурико должна была стать зампредом банка.

Накануне стало известно, что россияне бросились возвращать деньги в Сбербанк.