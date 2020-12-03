Средний размер микрозайма в Алтайском крае снизился до 7 тыс. рублей

В октябре 2020 года средний размер микрозайма (до 30 тыс. руб.) снизился по стране на 0,6% и составил 8,18 тыс. рублей. В Алтайском крае он упал до 7 тысяч рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Алтайский край попал в 30-тку регионов (29 место) по объемам выданных «займов до зарплаты» в октябре 2020 года по сравнению с октябрем прошлого года.

Если в прошлом году средний займ в крае составлял 8 552 рублей, то в нынешнем — 7 008 рублей. Снижение произошло на 18,1%.

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Самый большой «займ до зарплаты» в Белгородской области (11,23 тыс. рублей), Москве (11,04 тыс. рублей), Ростовской области (9,09 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (8,99 тыс. рублей) и в Краснодарском крае (8,89 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Алтайский край попал в список регионов с лучшей динамикой объемов выданных ипотечных кредитов в 2020 году.