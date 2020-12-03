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Экономика

Выдача ипотеки «взлетела» в Алтайском крае

Алтайский край попал в список регионов с лучшей динамикой объемов выданных ипотечных кредитов в 2020 году. В октябре выдачи выросли на 80% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Больший прирост показал только Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где выдачи выросли на 84%.

В перечне регионов по числу выданных ипотечных кредитов в октябре Алтайский край занял 17 место — 3,2 тыс. штук (это на 5% больше, чем в сентябре).

Всего российские банки в октябре выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 182 тысячи займов.

«Несмотря на резкое падение ипотечного кредитования во время первой волны коронавируса, за 10 месяцев этого года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2019 год. Октябрь должен был стать последним месяцем, когда можно было получить льготную ипотеку на новостройки. Поэтому некоторые заемщики, еще не зная о намерении правительства продлить программу, в спешке завершали оформление сделок, чтобы получить заем по низкой ставке, что повлияло на количество выданных в этом месяце ипотечных кредитов», — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября в Барнауле и Алтайском крае наметился рост ипотечного кредитования в сегменте вторичного жилья и падение на рынке новостроек.

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