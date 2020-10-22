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23 октября 7°C
Недвижимость

Ажиотаж продолжается. Мишустин продлит программу льготной ипотеки

Правительство РФ продлит программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Между тем, как ранее рассказывал Altapress.ru, программа привела к ажиотажному спросу на новостройки.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Программу ипотеки под 6,5% для покупки жилья в новостройках правительство, начавшую работать 24 апреля, продлят до 1 июля 2021 года, документ об этом будет рассмотрен на заседании правительства РФ.

Между тем, эксперты полагают, что льготная ипотека подстегнула спрос на жилую недвижимость и цены.

Цены на жилую недвижимость в России в третьем квартале текущего года выросли на 4,1%, при этом драйвером выступал первичный рынок — стоимость квадратного метра здесь подскочила на 8,6%, пришли к выводу аналитики «СберИндекса» и «ДомКлик», входящих в группу «Сбер».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Эксперты Altapress.ru констатировали, что спрос на новое жилье начал неудержимо расти именно после начала программы.

При этом спрос на покупку новостройки за счет льготных ипотечных кредитов не падает до сих пор. Возводимого жилья даже не хватает. Все, что предлагал рынок новостроек, люди отчасти уже скупили. Начался настоящий ажиотаж.

В алтайском управлении Росреестра по Алтайскому краю отметили, что в сентябре в регионе зарегистрировано 840 договоров долевого участия. Тогда как в сентября 2019-го — 470. Почти двукратный рост в ведомстве объясняют в том числе доступностью льготной ипотеки, ориентированной именно на первичный рынок.

Второй фактор — возможность использовать средства различных госпрограмм в качестве первого взноса.

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