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Экономика

Средняя ипотека в Алтайском крае выросла на 6%

Средняя сумма ипотечного кредита в Алтайском крае на конец ноября выросла на 6% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

В ноябре средний размер ипотеки в крае составил 1 784 034 рубля, что на 100 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Регион попал на 29 строчку списка регионов по размеру ипотечного кредита. В Москве, например, средняя ипотека составляет 5 956 764 рублей.

«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к „докарантинному“ уровню, но и смог превысить его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства маткапитала на погашение военной ипотеки.

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