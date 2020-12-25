Средняя ипотека в Алтайском крае выросла на 6%

Средняя сумма ипотечного кредита в Алтайском крае на конец ноября выросла на 6% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй.

В ноябре средний размер ипотеки в крае составил 1 784 034 рубля, что на 100 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Регион попал на 29 строчку списка регионов по размеру ипотечного кредита. В Москве, например, средняя ипотека составляет 5 956 764 рублей.

«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к „докарантинному“ уровню, но и смог превысить его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства маткапитала на погашение военной ипотеки.