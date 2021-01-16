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Экономика

Стал известен годовой объем грузоперевозок в Алтайском крае

Объем перевозок кокса железнодорожным транспортом увеличился в крае на 5,7% и составил 3,3 млн тонн. Такую информацию распространила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Грузовой поезд, серная кислота.
Грузовой поезд, серная кислота.
altapress.ru

Грузооборот — один из ключевых экономических показателей. Он характеризует состояние транспортной отрасли и экономики в целом. К основным характеристикам грузооборота относятся объем перевозок, соблюдение сроков, рентабеьность каждого вида транспортировки.

По данным ЗСЖД, всего в 2020 году только железнодорожным транспортом в Алтайском крае было транспортировано 8,4 млн тонн грузов.

Причем декабрь показал определенное оживление экономического показателя. За меся было отгружено 717 тыс тонн различной продукции, что выше уровня прошлого года.

Напомним: в Алтайском крае преимущественно грузоперевозки осуществляются автомобильным транспортом, но в последние годы стало возрождаться и речное грузовое направление.

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