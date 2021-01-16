Стал известен годовой объем грузоперевозок в Алтайском крае

Грузооборот — один из ключевых экономических показателей. Он характеризует состояние транспортной отрасли и экономики в целом. К основным характеристикам грузооборота относятся объем перевозок, соблюдение сроков, рентабеьность каждого вида транспортировки.
По данным ЗСЖД, всего в 2020 году только железнодорожным транспортом в Алтайском крае было транспортировано 8,4 млн тонн грузов.
Причем декабрь показал определенное оживление экономического показателя. За меся было отгружено 717 тыс тонн различной продукции, что выше уровня прошлого года.
Напомним: в Алтайском крае преимущественно грузоперевозки осуществляются автомобильным транспортом, но в последние годы стало возрождаться и речное грузовое направление.