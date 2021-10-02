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Экономика

Стала известна одна из самых высокооплачиваемых работ на удаленке

Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тыс. рублей. Это одна из самых высокооплачиваемых работ в дистанционном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на портал Зарплата.ру.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

За полмиллиона работник должен развивать новое направление в области крипто и dating-приложений.

«Соискатель должен иметь опыт коммерческой разработки от трех лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения», — говорится в тексте исследования.

За аналогичную зарплату компания по систематизации бизнеса ищет директора по продажам, а белорусская компания, занимающаяся разработкой решений для банков, ищет системных аналитиков в Москве с доходом 400 тыс. рублей. Обе работы на удаленке.

В Алтайском крае за последний месяц появилось 79 предложений работы с зарплатой более 200 тыс. рублей.

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