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Работа и обучение

Вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в Алтайском крае назвали аналитики

В Алтайском крае за последний месяц появилось 79 предложений работы с зарплатой более 200 тыс. рублей, рассказали аналитики сайта hh.ru.

Фура. Дальнобойщик.
Фура. Дальнобойщик.
CC0

Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на три сферы: продажи, строительство и информационные технологии.

Традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам, в нынешнем топе сразу несколько таких вакансий, в частности, электромонтажник КИПиА (140−200 тыс. рублей) и инструктор по производственному обучению (зарплата — от 220 тыс. рублей), обе вакансии на крайнем севере.

Две из десяти вакансий с высокими зарплатами — в агропромышленном секторе. Технологу мясопереработки предлагают ежемесячно 100−200 тыс. рублей, а специалисту по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей.

В сфере продаж менеджеру по продажам обещают 150−200 тыс. рублей, а производственная компания из Сургута ищет в Алтайском крае директора филиала на зарплату 150−200 тыс. рублей.

Работа. Бизнес.
Работа. Бизнес.
СС0

ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий в сентябре

  • Инструктор по производственному обучению в компанию по добыче меди — от 220 тыс. рублей,
  • Технолог мясопереработки (обвалка мяса) — 100−200 тыс. рублей,
  • Водитель-экспедитор категории Е в Якутии и Иркутской области — 100−250 тыс. рублей,
  • Senior PHP developer в медицинской сфере — до 250 тыс. рублей,
  • Менеджер по продажам в энергетике — 150−200 тыс. рублей,
  • Программист баз данных MS SQL в «Мария-Ра» — 150−200 тыс. рублей,
  • Эксперт-консультант / Специалист по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей,
  • Электромонтажник КИПиА в Якутии — 140−200 тыс. рублей,
  • UX designer — от 170 тыс. рублей,
  • Директор филиала компании-производителе напитков в Сургуте — 150 -200 тыс. рублей.

Ранее стали известны сферы, где можно заработать в месяц от 1 млн рублей.

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