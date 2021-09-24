Вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в Алтайском крае назвали аналитики

В Алтайском крае за последний месяц появилось 79 предложений работы с зарплатой более 200 тыс. рублей, рассказали аналитики сайта hh.ru .

Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на три сферы: продажи, строительство и информационные технологии.

Традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам, в нынешнем топе сразу несколько таких вакансий, в частности, электромонтажник КИПиА (140−200 тыс. рублей) и инструктор по производственному обучению (зарплата — от 220 тыс. рублей), обе вакансии на крайнем севере.

Две из десяти вакансий с высокими зарплатами — в агропромышленном секторе. Технологу мясопереработки предлагают ежемесячно 100−200 тыс. рублей, а специалисту по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей.

В сфере продаж менеджеру по продажам обещают 150−200 тыс. рублей, а производственная компания из Сургута ищет в Алтайском крае директора филиала на зарплату 150−200 тыс. рублей.

Работа. Бизнес. СС0

ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий в сентябре

Инструктор по производственному обучению в компанию по добыче меди — от 220 тыс. рублей,

Технолог мясопереработки ( обвалка мяса) — 100−200 тыс. рублей,

обвалка мяса) — 100−200 тыс. рублей, Водитель-экспедитор категории Е в Якутии и Иркутской области — 100−250 тыс. рублей,

Senior PHP developer в медицинской сфере — до 250 тыс. рублей,

Менеджер по продажам в энергетике — 150−200 тыс. рублей,

Программист баз данных MS SQL в «Мария-Ра» — 150−200 тыс. рублей,

Эксперт-консультант / Специалист по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей,

Электромонтажник КИПиА в Якутии — 140−200 тыс. рублей,

UX designer — от 170 тыс. рублей,

Директор филиала компании-производителе напитков в Сургуте — 150 -200 тыс. рублей.

Ранее стали известны сферы, где можно заработать в месяц от 1 млн рублей.