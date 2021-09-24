Вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в Алтайском крае назвали аналитики

Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на три сферы: продажи, строительство и информационные технологии.
Традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам, в нынешнем топе сразу несколько таких вакансий, в частности, электромонтажник КИПиА (140−200 тыс. рублей) и инструктор по производственному обучению (зарплата — от 220 тыс. рублей), обе вакансии на крайнем севере.
Две из десяти вакансий с высокими зарплатами — в агропромышленном секторе. Технологу мясопереработки предлагают ежемесячно 100−200 тыс. рублей, а специалисту по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей.
В сфере продаж менеджеру по продажам обещают 150−200 тыс. рублей, а производственная компания из Сургута ищет в Алтайском крае директора филиала на зарплату 150−200 тыс. рублей.
ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий в сентябре
- Инструктор по производственному обучению в компанию по добыче меди — от 220 тыс. рублей,
- Технолог мясопереработки (обвалка мяса) — 100−200 тыс. рублей,
- Водитель-экспедитор категории Е в Якутии и Иркутской области — 100−250 тыс. рублей,
- Senior PHP developer в медицинской сфере — до 250 тыс. рублей,
- Менеджер по продажам в энергетике — 150−200 тыс. рублей,
- Программист баз данных MS SQL в «Мария-Ра» — 150−200 тыс. рублей,
- Эксперт-консультант / Специалист по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных — 80−220 тыс. рублей,
- Электромонтажник КИПиА в Якутии — 140−200 тыс. рублей,
- UX designer — от 170 тыс. рублей,
- Директор филиала компании-производителе напитков в Сургуте — 150 -200 тыс. рублей.
Ранее стали известны сферы, где можно заработать в месяц от 1 млн рублей.