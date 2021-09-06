Названы сферы, где 17 тысяч россиян зарабатывают в месяц от 1 млн рублей

«Численность работников средних и крупных предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. и выше, в 2021 году увеличилась по сравнению с допандемийным периодом на 51,5%, до 17,1 тыс. человек», — говорится в исследовании.

Зарплату в 1 млн руб. зарабатывают в финансовой и страховой сфере (около 2,9 тыс. человек), в области торговли (2,6 тыс. человек), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тыс. человек), в области информации и связи (1,4 тыс. человек), в сфере культуры, спорта и развлечений (около 1 тыс. человек), добыче полезных ископаемых (0,85 тыс. человек) и строительстве (0,7 тыс. человек), пишет «Росбалт».

Больше всего работников со сверхвысокой зарплатой отмечается в Москве (около 10,4 тыс. человек), Петербурге (1,3 тыс.), Московской области (1,2 тыс.), в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае, где трудится примерно по 300 человек с таким заработком, в Ямало-Ненецком автономном округе (около 270 человек), Татарстане (свыше 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях (около 150 человек).

Исследовалось 104,6 тыс. крупных и средних предприятий, включая государственный и негосударственный сектор.

Между тем растущая зарплата в Алтайском крае все равно остается самой низкой в Сибири. Среднемесячная зарплата в регионах Сибири составила 46,8 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 31,3 тыс. рублей.