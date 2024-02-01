Стали известны итоги работы Барнаульского пивоваренного завода за 2023 год

Четыре напитка завода получили высокие награды на Международном профессиональном конкурсе "Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года".

Новинка 2023 года — тонизирующий напиток "Базз Мангос" — завоевал золотую медаль, такую же получил и "Тропический микс" линейки "Гуд страйпс" ("Яркие полосы"). Золота и серебра также удостоились два слабоалкогольных напитка.

Наш принцип натуральности и качества подтверждается не только признанием потребителя, но и наградами, которые напитки БПЗ получают на профессиональных специализированных выставках и дегустационных конкурсах, — прокомментировал директор по стратегическому развитию БПЗ, Александр Локтев.