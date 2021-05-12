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Экономика

Стали известны регионы с самыми низкими ставками по ипотеке

Ипотека на Дальнем Востоке оказалась самой доступной в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе-марте 2021 года отмечена на Чукотке (5,6%), в Приморском крае (5,8%) и Магаданской области (6,18%).

Эти регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу, где действует программа льготной ипотеки под 2%. Если исключить их, то самые дешевые кредиты на покупку жилья в январе-марте могли взять жители Кабардино-Балкарской республики (6,56%), Карачаево-Черкесской республики (6,59%) и Адыгеи (6,71%).

Самая дорогая ипотека — в Чечне (7,85%). На втором месте находится Севастополь (7,76%), далее Тыва (7,71%), Крым (7,61%) и Ингушетия (7,62%).

Ранее Сбербанк поднял ставки по ипотеке.

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