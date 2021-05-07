Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройке и на вторичном рынке — на 0,4 процентного пункта.

Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке будет теперь на уровне 8%, а для «вторички» — 8,1%, сообщили РИА Новости в кол-центре финорганизации.

В то же время, заверили в Сбербанке, «для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка», пишет «Росбалт».

При этом банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ставок по жилищным кредитам вслед за ключевой ставкой, роста долговых обязательств россиян и ужесточения требований к заемщикам, пишет Рамблер финанс.