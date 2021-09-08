Стали меньше пить. Почему единственный спиртзавод на Алтае периодически испытывает проблемы

Как пишет «Политсибру» со ссылкой на руководство завода, за восемь месяцев здесь произвели 120 тыс. дал (декалитров) водки, до конца года завод дойдет до 200 тысяч. Это в шесть раз меньше, чем было в лучшие времена, когда максимальная производительность доходила до 1,2 млн дал в год.
В марте 2020 года генеральный директор «Иткульского спиртзавода» Юрий Тинт заявлял, что уровень производства в 1 млн дал будет достигнут до конца того же года. Увы, не получилось.
«Надеюсь, что во второй половине 2022 года мы вернемся к 50−60 тыс. дал в месяц. Это тот объем, на котором завод сможет показывать какую-то прибыль», — отметил Юрий Тинт.
Пока главным ограничителем является дистрибуция. За время простоя, который продолжался на протяжении полутора лет, «Иткульский спиртзавод» потерял рынки сбыта. Торговые сети переключились на других поставщиков.
Проблемы с реализацией вынуждают руководство завода периодически останавливать водочное производство. Линия по выпуску спирта тоже работает с перебоями. Как сообщили altapress.ru работники предприятия: сейчас она вновь в простое.
Какие есть планы
Несмотря на имеющиеся трудности, московское руководство завода от ранее озвученных планов не отказывается. Речь идет о выводе на рынок новых напитков. В ближайшей перспективе — это алкогольные настойки.
Выпускать их планируется на основе алтайских трав и ягод. Запуск этого производства Юрий Тинт анонсировал на 2022 год. В долгосрочной перспективе завод может начать выпускать виски. О чем не единожды заявляли представители Marussia Beverages.