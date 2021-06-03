Стало известно, чем займется губернатор Виктор Томенко на ПМЭФ

Во второй день работы Петербургского международного экономического форума делегация Алтайского края проведет переговоры и подпишет ряд соглашений, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Уже известно, что 3 июня Виктор Томенко и губернатор Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов.

В частности, Алтайский край планирует расширить ассортимент поставляемых в Рязанскую область продуктов и изделий промышленных предприятий.

Кроме этого, делегация края поучаствует в открытии коллективной экспозиции «Большая Сибирь», где главы сибирских регионов подпишут Соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири».

«В подписании соглашения примут участие главы Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, губернаторы Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Сотрудничество регионов направлено на активизацию туристической отрасли Сибири, развитие инфраструктуры, ускорение экономического роста, увеличение налоговых поступлений, создание рабочих мест», — заявили в краевом кабмине.

Томенко планирует еще ряд встреч с представителями российских компаний. Будут обсуждаться вопросы реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе и туризме.

Как уже писал altapress.ru, ПМЭФ проходит с 2 по 5 июня. Планируется, что 4 июня на форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

Также на ПМЭФ будет представлен инвестиционный рейтинг регионов России.