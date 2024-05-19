Стало известно, что с 1 июня вырастут пенсии, соцвыплаты и зарплаты

С 1 июня в России произойдет повышение социальных пенсий, увеличение прожиточного минимума и МРОТ, а также вступят в силу обновлённые правила выплаты пенсии по потере кормильца. Об этих и других нововведениях рассказал rg.ru

Средний размер пенсии увеличится почти до 20 тыс. рублей

С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 10%. Размер прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальным, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей и составят около 19360 рублей.

Это касается страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности, по потере кормильца, выплат по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий.

По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%, что позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размер, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Пенсионный фонд начнет доставку пенсий с учётом индексации уже с 3 июня.

Пенсионер. stock.adobe.com

Соцвыплаты для 15 млн россиян вырастут на 10%

С 1 июня в России на 10% увеличится прожиточный минимум. Он составит 13 919 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет равен 15 172 рублям, для пенсионеров — 11 970 рублям, а для детей — 13 501 рублю.

От размера прожиточного минимума зависит величина некоторых пособий и выплат, поэтому после индексации социальные выплаты увеличатся более чем для 15 млн россиян.

К прожиточному минимуму привязаны следующие выплаты:

выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

«детские» пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет);

федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

Помимо этого, прожиточный минимум используется как критерий для определения права на получение социальных выплат.

С 1 июня также на 10% — до 15 279 рублей — увеличится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Благодаря этому вырастут зарплаты примерно у 4 млн россиян.

Увеличится срок выплаты пенсий по потере кормильца

1 июня вступает в силу новый порядок, согласно которому Пенсионный фонд России автоматически продлит выплату страховой пенсии по потере кормильца до 1 сентября подросткам от 18 лет и старше, которые окончили школу или колледж.

Ранее у выпускников школ, которым летом исполнялось 18 лет, выплата пенсии по потере кормильца прерывалась и восстанавливалась только после поступления в колледж или вуз.

После введения изменений, если девушка или парень закончили обучение по программам среднего или основного общего образования и достигли возраста 18 лет, то они будут получать пенсию до 1 сентября того года, когда закончили обучение.

Возраст окончания выплат остается прежним — 23 года. Тем не менее, если после 1 сентября получатели страховых пенсий по потере кормильца поступят в университет или колледж и смогут это подтвердить, то выплаты им все еще будут положены. При условии отсутствия официального трудоустройства.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых.

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