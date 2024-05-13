Облака плазмы выстрелили из Солнца: запредельный уровень магнитной бури накрыл россиян

Магнитную бурю на Земле зарегистрировали после серии мощных вспышек на Солнце. Они сопровождались выбросом коронального вещества, указывает irk.ru. Это гигантские объемы солнечного вещества, которое выбрасывается в межпланетное пространство из атмосферы Солнца из-за происходящих в ней активных процессов.

Накануне в конце дня был короткий период, когда магнитная буря прекратилась, и все было спокойно. А сейчас до Земли долетели как раз оставшиеся выбросы. Ночью 13 мая снова началась магнитная буря.

Между тем Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик. Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Электроника

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Накануне россияне многих регионов наблюдали полярные сияния.

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