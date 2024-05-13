13 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Облака плазмы выстрелили из Солнца: запредельный уровень магнитной бури накрыл россиян

Прогнозируется усиление магнитной бури до запредельного уровня 13 мая.

Магнитную бурю на Земле зарегистрировали после серии мощных вспышек на Солнце. Они сопровождались выбросом коронального вещества, указывает irk.ru. Это гигантские объемы солнечного вещества, которое выбрасывается в межпланетное пространство из атмосферы Солнца из-за происходящих в ней активных процессов.

Накануне в конце дня был короткий период, когда магнитная буря прекратилась, и все было спокойно. А сейчас до Земли долетели как раз оставшиеся выбросы. Ночью 13 мая снова началась магнитная буря.

Между тем Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик. Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Электроника

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Накануне россияне многих регионов наблюдали полярные сияния.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Лирическая комедия «Сильвия»
Мастер-класс по каллиграфии
Учимся танцевать танго
День советского кино
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость