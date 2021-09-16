Стало известно, к каким россиянам «не идут» деньги

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал « Прайму », что в России «деньги не идут» к тем, кто не может или не хочет их заработать.

Гиринский отметил, что фразу «идут деньги» можно применить к тем, кто хочет их иметь и умеет ими пользоваться.

«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге „идти“ перестают», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что сам по себе подход «идут деньги», а не «я их зарабатываю» говорит об определенной инфантильности в финансовом смысле.

Гиринский напомнил, что в мегаполисе большинству людей гораздо проще найти возможности для заработка, чем в деревне.

Что касается желания, то это сугубо субъективный фактор — бывает, что человек декларирует желание заработать, но на практике не хочет связываться с потенциальными источниками дохода.

Ранее россиянам рассказали, что можно быстро заиметь миллион и для этого необязательно копить деньги под подушкой.