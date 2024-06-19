Стало известно, как россияне могут получить больше отпускных

При увольнении работнику положена компенсация за неиспользованный отпуск.

На размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации. Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию, проработав не менее 11 месяцев, он может получить отпускные за полный рабочий год. Если срок работы составил менее 11 месяцев, выплаты за неиспользованный отпуск рассчитают пропорционально фактически отработанному времени.

Также для расчета отпускных период работы округляют до полных месяцев. В случае, если человек отработал меньше половины месяца, то эти дни исключают из подсчета. А если была отработана половина и более, то округляют в большую сторону. Специалисты отмечают, что именно поэтому лучше увольняться по собственному желанию во второй половине месяца.

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