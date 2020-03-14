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Экономика

Чиновники подсчитали, как сильно разбогатели алтайские бизнесмены в 2019 году

По итогам 2019 года крупные предприятия Алтайского края, включая банки, получили совокупную прибыль около 41,3 млрд рублей. А вот количество убыточных организаций составило 28%. Такие данные публикует крайстат.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

В статистический обзор попали около 600 компаний Алтайского края.

Благополучно завершили прошлый год около 70% из них. Как сообщают статистики, 438 организаций заработали чистую прибыль в размере 44,7 млрд рублей.

Еще 170 организаций показали в 2019 году убытки в размере около 3,5 млрд рублей.

По сравнению с 2018 годом положительный финансовый результат алтайского бизнеса увеличился в 1,6 раза. Он составил 41,4 млрд рублей.

Также напомним, что в 2019 году Алтайский край уплатил рекордный объем налогов и страховых платежей. Всего в крае было собрано 145 млрд рублей, что на 9% больше, чем в 2018 году.

Вся эта статистика не очень увязывается со статусом бедного региона, который получил Алтайский край в 2019 году с приходом нового губернатора Виктора Томенко.

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