6 сентября
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Экономика

Стало известно, когда модный бренд H&M окончательно уйдет из России

Об окончательной дате закрытия шведского ретейлера H&M стало известно Telegram-каналу Mash.

Открытие магазина H&M в Барнауле.
Открытие магазина H&M в Барнауле.
Altapress.ru.

Это произойдет 30 ноября.

Оборудование будут вывозить в течение двух недель.

Сотрудники, работающие в магазинах модного бренда, получили уведомления о закрытии.

Хотя небольшие точки закроют в октябре, указывает Газета.Ru. В магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые, получая примерно на 40 рублей в день больше «штатных работяг».

Ранее, а горячей линии H&M не смогли сказать точно, когда закроются все барнаульские отделы бренда. Оператор-мужчина только спокойно пояснил: «Конкретных дат у нас нет. Магазины H&M закроются, когда все товары будут распроданы».

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