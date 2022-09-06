Стало известно, когда модный бренд H&M окончательно уйдет из России

Это произойдет 30 ноября.

Оборудование будут вывозить в течение двух недель.

Сотрудники, работающие в магазинах модного бренда, получили уведомления о закрытии.

Хотя небольшие точки закроют в октябре, указывает Газета.Ru. В магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые, получая примерно на 40 рублей в день больше «штатных работяг».

Ранее, а горячей линии H&M не смогли сказать точно, когда закроются все барнаульские отделы бренда. Оператор-мужчина только спокойно пояснил: «Конкретных дат у нас нет. Магазины H&M закроются, когда все товары будут распроданы».