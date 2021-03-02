Стало известно, когда начнут оценку акций авиапредприятия «Алтай» для передачи «Новапорту»

Итоги планируется подвести 18 мая, прием заявок завершится 15 марта. Оценку подрядчик должен будет провести в течение 80 дней с момента подписания контракта.
Оценка ценных бумаг необходима «для принятия корпоративного решения».
Как уже писал altapress.ru, контрольный пакет акций нужен «Новапорту» для начала строительства нового терминала в аэропорту Барнаула почти за 3 млрд рублей.
«Новопорт» договорился с правительством Алтайского края о том, что аэропорт начнет проектирование нового терминала, чтобы к моменту решения всех юридических вопросов уже была готова документация, и строительство не затягивалось.