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Экономика

Стало известно, когда начнут оценку акций авиапредприятия «Алтай» для передачи «Новапорту»

«Авиапредприятие «Алтай» объявило тендер на проведения оценки рыночной стоимости 100% своего пакета акций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Итоги планируется подвести 18 мая, прием заявок завершится 15 марта. Оценку подрядчик должен будет провести в течение 80 дней с момента подписания контракта.

Оценка ценных бумаг необходима «для принятия корпоративного решения».

Как уже писал altapress.ru, контрольный пакет акций нужен «Новапорту» для начала строительства нового терминала в аэропорту Барнаула почти за 3 млрд рублей.

«Новопорт» договорился с правительством Алтайского края о том, что аэропорт начнет проектирование нового терминала, чтобы к моменту решения всех юридических вопросов уже была готова документация, и строительство не затягивалось.

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