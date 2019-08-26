Стало известно, кто может открыться вместо «Ашана» в Galaxy

На месте «Ашана» в ТРЦ Galaxy с большой долей вероятности откроется новосибирская «Добрянка». Это проект предпринимателей Насоленко, которые скопировали его с «Бахетле». Источник сайта altapress.ru, пожелавший остаться неизвестным, предполагает, что новый магазин заработает в первом квартале 2020 года.

Что известно о «Добрянке»

«Добрянку» придумали Виталий и Евгений Насоленко. Предприниматели владеют франшизой «Бахетле». Они купили у него часть бизнес-процессов, наполнив их своей идеей: продуктами традиционной русской кухни. Ритейлер сделал ставку на готовые блюда по оригинальной рецептуре, которую разработал для него бренд-шеф Максим Сырников, исследователь русских гастрономических традиций.

Здесь предлагают старорусские кундюмы с белыми грибами в сметанной подливе, биточки из щуки, запеканки, гурьевские и смоленские каши, щи из русской печи, ржаные пряники, луковые сочни, кисели на основе овса, по рецептам конца X века, квас и морсы.

Когда «Добрянка» может открыться в Барнауле?

Источник altapress.ru говорит о том, что многие ТРЦ Барнаула с удовольствием бы разместили у себя «Добрянку», однако собственник просит слишком высокую цену за сотрудничество. Причина в том, что проект действительно хороший и дорогой, способный генерировать поток покупателей.

В частности известно, что переговоры с «Добрянкой» вел ТРЦ «Арена», когда его покинул «Холидей». Однако ритейлер опасался, что встав там, он будет работать в основном на жителей Индустриального района, а покупателей из другой части города будет слишком мало.

Выход «Ашана» из проекта ТРЦ Galaxy, возможно, заставил Евгения Ракшина начать новый этап переговоров с Насоленко и добиться результата. Источник полагает, что ритейлер возьмет около 3−4 месяцев на реконструкцию торгового пространства. Хотя не исключено, что оно уже идет. На Пользователи skyscrapercity.com накануне заметили, что часть «Ашана» закрыта на реконструкцию.

Что еще изменится с приходом «Добрянки»?

Магазин новосибирских предпринимателей занимает около 4−5 тыс. кв метров. «Ашан» же располагался на 14 тыс. «квадратов». Это значит, что часть площадей останется вакантной. Скорее всего Евгений Ракшин уже придумал, чем занять их: он аккумулирует на них магазины luxury-сегмента. Часть из них, возможно, попытается переманить из «СИТИ-Центра».

Это решение косвенно подтверждает то, что сейчас в Galaxy начали расчищать первый этаж от «небрендовых» магазинчиков, переселяя их на второй.

Что еще изменится с уходом «Ашана»?

В Барнауле два магазина «Ашан». Если в Galaxy часть площадей закроет «Добрянка», то в ТЦ «Волна» этот проект вряд ли встанет.

Важно, что уход «Ашана» из Барнаула запускает изменения на рынке торговой недвижимости. Эксперты полагают, что это может привести к пересмотру договоров с рядом ритейлеров, изменению процентной ставки и других условий сотрудничества.

Отметим, что «Ашан» подтверждает сокращение присутствия в России. Так, накануне изданию Моллы управляющая розничным бизнесом французской группы Auchan, сообщила, что в 2019 году закроет 30 торговых точек в стране. Это связано с переходом на новую бизнес-модель. При этом ритейлер опровергает информацию о том, что совсем уходит из России.

«Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности», — отметили в «Ашан Ритейл Россия».