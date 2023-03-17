Стало известно, на сколько вырос бюджет Барнаула

В 2022 году бюджет Барнаула вырос на треть и составил 24,9 млрд рублей. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк на итоговом годовом отчете.

Федеральные проекты и региональные программы поддержали бюджет города почти на 15 млрд рублей.

Собственные же доходы Барнаула выросли на 13% - до 10 млрд.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя превысила 14 тыс. рублей. Однако, как отметил Франк, пока не достигла большинства столичных городов Сибири.

По словам мэра, город прирастает школами, детскими садами, дорогами и общественными территориями.

Франк добавил, что необходимо более эффективно участвовать в федеральных и региональных проектах. А также продолжать привлекать средства из вышестоящих бюджетов.

Ранее губернатор Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей.