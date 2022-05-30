Стало известно, сколько денег после всех трат остается на жизнь у семей в Алтайском крае

Аналитики составили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей. Алтайский край в нем занял не самую завидную позицию.

Уровень благосостояния РИА Новости рассчитывало по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Оказалось, что среднестатистической семье по итогам 2021 года после минимально необходимых трат на жизнь остается 50,3 тыс. рублей.

Превышает общероссийский уровень остаток денег только в восьми регионах страны. Среди них ЯНАО (остаток 102,5 тыс. рублей), Москва (81 тыс. рублей), Санкт-Петербург (77,1 тыс. рублей), Сахалин (76,4 тыс. рублей), Чукотка (71,7 тыс. рублей) и Магаданская область (67,2 тыс. рублей).

А самые скромные показатели свободных денег в Кабардино-Балкарии и Чечне — по 10 тыс. рублей. В замыкающую группу вошли Костромская область (14 тыс. рублей), Северная Осетия (13,9 тыс. рублей), Калмыкия (13,6 тыс. рублей), Алтайский край (12,9 тыс. рублей), Дагестан (12,9 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (12,2 тыс. рублей), Псковская область (11,4 тыс. рублей), Ингушетия (10,5 тыс. рублей) и Ивановская область (10,3 тыс. рублей).

Зарплата

Ранее Алтайкрайстат уточнил данные по номинальной начисленной среднемесячной зарплате.

По итогам 2021 года средняя заработная плата в регионе составила 33 872 рубля, превысив уровень 2020 года на 12,6%, или на 4,4% в реальном выражении.