26 мая
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Жизнь

Власти назвали уточненную сумму средней зарплаты в Алтайском крае

Алтайкрайстат уточнил данные по номинальной начисленной среднемесячной зарплате, передает пресс-центр правительства Алтайского края.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

По итогам 2021 года средняя заработная плата в регионе составила 33 872 рубля, превысив уровень 2020 года на 12,6%, или на 4,4% в реальном выражении.

Темпы роста опережают среднесибирские и среднероссийские (110,5 и 111,5% соответственно), добавляют власти. По росту Алтайский край занимает первое место в округе и седьмое место в России, по реальной заработной плате — второе и 19 место соответственно.

А ранее аналитики составили рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Алтайский край в нем занял 72 строчку из 82.

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