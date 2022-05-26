Власти назвали уточненную сумму средней зарплаты в Алтайском крае

По итогам 2021 года средняя заработная плата в регионе составила 33 872 рубля, превысив уровень 2020 года на 12,6%, или на 4,4% в реальном выражении.

Темпы роста опережают среднесибирские и среднероссийские (110,5 и 111,5% соответственно), добавляют власти. По росту Алтайский край занимает первое место в округе и седьмое место в России, по реальной заработной плате — второе и 19 место соответственно.

А ранее аналитики составили рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Алтайский край в нем занял 72 строчку из 82.