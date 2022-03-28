28 марта
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Жизнь

Алтайский край вошел в последнюю десятку рейтинга по зарплатам малых городов

Аналитики составили рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Алтайский край в нем занял 72 строчку из 82, гласят данные РИА Новости.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Согласно исследованию, средняя зарплата в малых городах и средних населенных пунктах края в 2021 году составила 29,5 тыс. рублей (прирост 11,9% к 2020 году). Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,79.

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к оплате труда в крупных городах региона — 0,66.

Республика Алтай заняла 74 позицию. Там показатель средней зарплаты населенных пунктов составил 31,7 тыс. рублей, а отношение к стоимости набора товаров и услуг — 1,76.

Самые высокие зарплаты получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей.

Эксперты отмечают, что в 2021 году на фоне восстановления экономики после пандемии рост зарплат в России заметно усилился.

В конце 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как росла с 2017 года зарплата в регионе.

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