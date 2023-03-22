22 марта
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Экономика

Стало известно, сколько денег выделили на ремонт дорог Алтайского края в 2023 году

Особое внимание уделят проезжим частям, соединяющим Алтайский и соседние регионы и государства.

Трасса. Дорога.
Трасса. Дорога.
unsplash.com

Касательно бюджета, речь идет о сумме более чем 16 млрд рублей, передает «Катунь 24» слова министра транспорта региона Антона Воронова.

Общая протяженность дорог к соседям Алтайского края — более двух тыс. км. Вдобавок они самые оживленные. К 2028 году эти дороги планируют отремонтировать на 85%.

Также в планах еще 606 км автомобильных дорог и 36 искусственных сооружений — мосты и водопропускные трубы.

Помимо прочего, на более 37 км построят электроосвещение. В основном там, где региональная сеть проходит через населенные пункты.

Новый дорожно-строительный сезон начнется в конце апреля. Сейчас строители заготавливают материалы.

Ранее сообщали, что расширение Чуйского тракта пройдет на нескольких участках Алтайского края.

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