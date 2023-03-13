Расширение Чуйского тракта пройдет на нескольких участках Алтайского края

На расширенном совещании минтранса Алтайского края подвели итоги 2022 года и определили задачи на 2023-й. Для федеральных дорог приоритетным остается расширение трассы Р-256 «Чуйский тракт», сообщают в правительстве региона.

Чуйский тракт не справляется с постоянно увеличивающимся потоком машин, особенно в туристический сезон, считает начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Анатолий Волков.

В 2023 году работы по расширению пройдут в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах Алтайского края. До четырех полос в общей сложности увеличат 45 км дороги.

Расширение Чуйского тракта. Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай»

До конца года завершат работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (со 135 по 143 км) и перед Бийском (с 341 по 344 км).

Сегодня идут работы на двух объектах по маршруту Барнаул — Бийск. К маю дорожники планируют выполнить 30% земляных работ и завершить монтаж еще трех труб.

Новые полосы планируют ввести в строй с 2023 по 2025 год.

Параллельно с этим разработали проекты расширения для еще четырех участков дороги протяженностью 23 км в Зональном и Бийском районах. Работы отложили на следующие годы.

Ранее после окончания работ уже 25 км Чуйского тракта стали четырехполосными.