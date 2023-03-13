Расширение Чуйского тракта пройдет на нескольких участках Алтайского края

Чуйский тракт не справляется с постоянно увеличивающимся потоком машин, особенно в туристический сезон, считает начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Анатолий Волков.
В 2023 году работы по расширению пройдут в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах Алтайского края. До четырех полос в общей сложности увеличат 45 км дороги.
До конца года завершат работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (со 135 по 143 км) и перед Бийском (с 341 по 344 км).
Сегодня идут работы на двух объектах по маршруту Барнаул — Бийск. К маю дорожники планируют выполнить 30% земляных работ и завершить монтаж еще трех труб.
Новые полосы планируют ввести в строй с 2023 по 2025 год.
Параллельно с этим разработали проекты расширения для еще четырех участков дороги протяженностью 23 км в Зональном и Бийском районах. Работы отложили на следующие годы.
Ранее после окончания работ уже 25 км Чуйского тракта стали четырехполосными.