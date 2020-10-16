Стало известно, сколько денег вложат в медицину Алтайского края в 2021 году

В 2021 году на здравоохранение в Алтайском крае будет направлено более 50 млрд рублей из всех источников. «Это колоссальные ресурсы», — полагает вице-губернатор и министр финансов края Данил Ситников, сообщивший эту цифру журналистам в ходе онлайн пресс-конференции. Правда, оценить, произойдет ли увеличение финансирования в следующем году по сравнению в текущим, он затруднился, так как окончательные затраты на медицину в год пандемии еще неизвестны.

Три источника , три составных части

Самый емкий источник финансирования здравоохранения — фонд обязательного медицинского страхования: в 2021 году его бюджет составит 36 млрд рублей.

Около трети этой «копилки» — или 12,7 млрд рублей — сформировано за счет краевого бюджета, который вносит в территориальный фонд ОМС взносы за неработающее население: пенсионеров, студентов и безработных.

Кроме этой суммы краевой бюджет финансирует нестрахуемые полномочия — психиатрию, фтизиатрию, донорство крови и ряд других направлений, которые не попадают по действие системы ОМС. На эти направления в краевом бюджете на 2021 год предусмотрено 8,5 млрд рублей.

Здравоохранение. Страховая медицина. Pixabay.com

Есть третий источник, из которого в здравоохранение поступают средства — внебюджетная медицинская деятельность. Ее объем Данил Ситников не назвал, но, по его сведения, из трех источников на здравоохранение в регионе будет направлено в 2021 году около 50 млрд рублей.

И это, как полагает вице-губернатор, колоссальные средства.

На протяжении ряда лет совместными усилиями с минздравом, с законодательным собранием мы прилагали усилия, чтобы выйти на бездефицитную программу государственных гарантий оказания медицинской помощи в части краевого бюджета… И мы это делаем, выполняя все требования и нормативы, которые установлены в РФ, — сказал Ситников.

Здравоохранение. Страховая медицина. Pixabay.com

Не исключены дополнительные решения

Вообще, в 2020 году медицине Алтайского края уже добавили около 3 млрд рублей (к тем ассигнованиям, которые утвердили в конце 2019 года в «докоронавирусное» время).

Дополнительные межбюджетные трансферты поступали и продолжают поступать из федерального бюджета на зарплату медработникам, работающим в красной зоне, на развертывание и подготовку коечного фонда, аппараты ИВЛ и другое, рассказал Данил Ситников.

И, собственно, мы в Алтайском крае принимали аналогичные решения. В 2020 году мы выделили дополнительно к первоначальному бюджету около 500 млн рублей — и на укрепление материально-технической базы, и на выплаты работникам, которые не попали под действие федеральных нормативно-правовых актов, — продолжил чиновник.

А вот сравнить объем финансирования здравоохранения в 2021 году с текущим Ситников затруднился. Год не завершен, и не исключено, что «нужно будет принимать дополнительные решения».

Если же взять за точку отсчета первоначально запланированные ассигнования, то на здравоохранение в краевом бюджете-2021 будет выделено на 600 млн рублей больше.