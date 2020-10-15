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Жизнь

Минздрав: с начала пандемии алтайские медики получили 1,5 млрд рублей

Медики Алтайского края ежемесячно получают стимулирующие выплаты, которые предусмотрены постановлениями правительства РФ, сообщили в региональном минздраве.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

За сентябрь деньги поступили в край 12 октября. В медорганизации минздрав направил их через два дня.

«Всего с начала эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом COVID-19 из федерального бюджета в регион поступило на выплаты по двум постановлениям более 1 млрд 547 млн рублей. Выплаты ежемесячно получают более 10 тыс. специалистов медицинских организаций», — сообщили в министерстве.

Также в июне вышло постановление правительства Алтайского края, устанавливающее выплаты для рентгенологов, лаборантов, патологоанатомов, которые задействованы в работе с коронавирусными пациентами. Общая сумма стимулирующих выплат за счет средств краевого бюджета составила 64,68 млн рублей.

Ранее altapress.ru сообщал, что медицинским работникам коронавирусного госпиталя в горбольнице № 5 в Барнауле недоплатили десятки тысяч рублей за работу в красной зоне.

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