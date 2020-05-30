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Экономика

Стало известно, сколько гречки посеяли алтайские фермеры в 2020 году

В Алтайском крае успешно завершается не самая простая посевная кампания. Впервые она проводилась на фоне экономического и пандемического кризисов. Но маски и антисептики помогли алтайским аграриям засеять различными культурами более 4 млн гектаров.

По сравнению с картофелем, хлебом и даже макаронными изделиями, потребление гречки в стране существенно меньше в "спокойные" периоды.
По сравнению с картофелем, хлебом и даже макаронными изделиями, потребление гречки в стране существенно меньше в "спокойные" периоды.
Михаил Хаустов

Как информирует региональный минсельхоз, в этом году яровые зерновые и зернобобовые занимают 89% всех посевов. Пшеницей засеяли 1,753 млн гектаров.

Без гречихи россияне тоже не останутся. Самые популярный алтайский продукт будет выращиваться на площади в 235 тыс. га.

Также активно алтайские крестьяне и фермеры сеяли просо, сою, кормовые культуры и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что посевная кампания в целом протекает безоблачно. Единственным негативным фактором стала жаркая погода, которая накрыла несколько районов кулундинской и приалейской зон Алтайского края. Но она все равно не помешала крестьянам отсеяться. Но каким будет урожай, ответить пока невозможно.

Посевная кампания-2020 в Алтайском крае прошла при финансовой и иной поддержке государства. Всего же в 2020 году на развитие АПК Алтайского края государство планирует выделить порядка 4 млрд рублей, 2,3 млрд из которых будут транслированы из Москвы.

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