Стало известно, сколько тратится из бюджета Алтайского края на одного жителя

Аналитики Ria.ru составили рейтинг по социальным расходам российских регионов в 2020 году. Максимум средств на эту сферу выделяют в Москве. Алтайский край оказался на 73 месте.

В столице России на социальную сферу (образование, культуру, здравоохранение, спорт и так далее) из бюджета тратится почти 125 тыс. рублей на человека. Также в тройке лидеров Сахалинская область и Санкт-Петербург (по 107 тыс. рублей).

Меньше всего на соцсферу предусмотрено на Чукотке (25,7 тыс. рублей), Камчатке (32,4 тыс. рублей) и в Республика Саха (37,7 тыс. рублей).

В Алтайском крае социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили 49,5 тыс. рублей. «Социалка» составляет 72,8% всех расходов бюджета. В Москве, например, это 49,1%.

Власти региона всякий раз подчеркивают социальную ориентированность краевого бюджета. На сессии АКЗС, когда принимались показатели главного финансового документа, подчеркивалось, что более 74% средств направлены именно на социальную сферу.