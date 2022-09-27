28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Стало известно, в какой стране могут отказаться от отопления из-за высоких цен на газ

Некоторые жилищные товарищества Франции подняли вопрос об отключении центрального отопления из-за высокой стоимости газа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на France TV.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Многие отказались закупать газ по новым тарифам, так как не могут рассчитаться. Размер взноса за отопление достиг 7 669 евро (431 139 рублей) в год, подчеркнул один из собственников.

Он рассказывает, что сначала надеялся на принятие каких-либо мер властями, однако «время идет, и ничего не происходит».

«Считаю, это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», — отметил житель Франции.

Управляющий одного из домов добавил, что годовой тариф превысил 1 млн евро, а ранее составлял 684 тыс. евро.

Как альтернативу, рассматривают приобретение электрических обогревателей.

Ранее стало известно, почему с 1 декабря проиндексируют тарифы по ЖКХ в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость