Стало известно, в какой стране могут отказаться от отопления из-за высоких цен на газ

Некоторые жилищные товарищества Франции подняли вопрос об отключении центрального отопления из-за высокой стоимости газа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на France TV.

Многие отказались закупать газ по новым тарифам, так как не могут рассчитаться. Размер взноса за отопление достиг 7 669 евро (431 139 рублей) в год, подчеркнул один из собственников.

Он рассказывает, что сначала надеялся на принятие каких-либо мер властями, однако «время идет, и ничего не происходит».

«Считаю, это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», — отметил житель Франции.

Управляющий одного из домов добавил, что годовой тариф превысил 1 млн евро, а ранее составлял 684 тыс. евро.

Как альтернативу, рассматривают приобретение электрических обогревателей.

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