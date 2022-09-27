Стало известно, в какой стране могут отказаться от отопления из-за высоких цен на газ

Многие отказались закупать газ по новым тарифам, так как не могут рассчитаться. Размер взноса за отопление достиг 7 669 евро (431 139 рублей) в год, подчеркнул один из собственников.
Он рассказывает, что сначала надеялся на принятие каких-либо мер властями, однако «время идет, и ничего не происходит».
«Считаю, это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», — отметил житель Франции.
Управляющий одного из домов добавил, что годовой тариф превысил 1 млн евро, а ранее составлял 684 тыс. евро.
Как альтернативу, рассматривают приобретение электрических обогревателей.
Ранее стало известно, почему с 1 декабря проиндексируют тарифы по ЖКХ в России.