МРОТ в 2023 году увеличат

Министерство также напомнило, что размер ПМ используют, чтобы оценить нуждаемость. Например, относится ли семья к категории бедных. Поэтому от прожиточного минимум зависят размеры соцвыплат.
При повышении это величины меняются и размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей. Для пенсионеров на три тысячи ниже — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.
Ранее появилась информация, что в Алтайском крае повысят МРОТ и зарплаты бюджетников.