22 сентября
﻿
Экономика

МРОТ в 2023 году увеличат

Минтруд предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Об этом рассказали в РИА Новости.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Министерство также напомнило, что размер ПМ используют, чтобы оценить нуждаемость. Например, относится ли семья к категории бедных. Поэтому от прожиточного минимум зависят размеры соцвыплат.

При повышении это величины меняются и размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей. Для пенсионеров на три тысячи ниже — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Ранее появилась информация, что в Алтайском крае повысят МРОТ и зарплаты бюджетников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость