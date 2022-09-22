МРОТ в 2023 году увеличат

Минтруд предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Об этом рассказали в РИА Новости.

Министерство также напомнило, что размер ПМ используют, чтобы оценить нуждаемость. Например, относится ли семья к категории бедных. Поэтому от прожиточного минимум зависят размеры соцвыплат.

При повышении это величины меняются и размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей. Для пенсионеров на три тысячи ниже — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Ранее появилась информация, что в Алтайском крае повысят МРОТ и зарплаты бюджетников.