10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Более сотни иногородних студентов алтайского колледжа оказались на улице

Студентов Алтайского промышленно-экономический колледжа выселили из общежития из-за начавшегося ремонта. Об этом пишет «В курсе 22».

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Один из студентов отметил, что руководство АПЭК предупредило о ремонтных работах в общежитиях с 1 июля по 1 ноября. Учащимся должны были предоставить места в других общежитиях, однако в колледже замолчали.

«Как итог: выясняется, что никто никому ничего не предоставит, и сообщить об этом не торопятся.

Сейчас сироты, дети из многодетных семей и иногородние вынуждены искать квартиры в последний момент, не у каждого есть такая возможность, и как теперь поступить — никто не знает», — написали в паблике.

На такое сообщение последовал ответ от АПЭК. В учебном заведении пояснили, что сначала ремонт пошел не по плану из-за подорожания стройматериалов, но сейчас ситуация наладилась — и студенты смогут заселиться в свои комнаты в октябре.

«Сейчас их общее количество нуждающихся в общежитии студентов составляет 134 человека, среди них — обучающиеся из многодетных семей и из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 63 студента уже самостоятельно решили вопрос с жильем, 71 обучающемуся выделены места в общежитиях пяти образовательных организаций, находящихся в Барнауле», — уточняет руководство колледжа.

Ранее поднять стипендии студентам до уровня МРОТ предложила депутат Госдумы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость