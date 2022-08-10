Более сотни иногородних студентов алтайского колледжа оказались на улице

Один из студентов отметил, что руководство АПЭК предупредило о ремонтных работах в общежитиях с 1 июля по 1 ноября. Учащимся должны были предоставить места в других общежитиях, однако в колледже замолчали.

«Как итог: выясняется, что никто никому ничего не предоставит, и сообщить об этом не торопятся.



Сейчас сироты, дети из многодетных семей и иногородние вынуждены искать квартиры в последний момент, не у каждого есть такая возможность, и как теперь поступить — никто не знает», — написали в паблике.

На такое сообщение последовал ответ от АПЭК. В учебном заведении пояснили, что сначала ремонт пошел не по плану из-за подорожания стройматериалов, но сейчас ситуация наладилась — и студенты смогут заселиться в свои комнаты в октябре.

«Сейчас их общее количество нуждающихся в общежитии студентов составляет 134 человека, среди них — обучающиеся из многодетных семей и из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 63 студента уже самостоятельно решили вопрос с жильем, 71 обучающемуся выделены места в общежитиях пяти образовательных организаций, находящихся в Барнауле», — уточняет руководство колледжа.

Ранее поднять стипендии студентам до уровня МРОТ предложила депутат Госдумы.