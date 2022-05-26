«Хэллоу, общежитие слушает!» Добротная комната, как для советского студента, продается в Барнауле за 1,87 млн рублей

Площадь комнаты — 17 кв. м. Она расположена на третьем этаже панельной «9-этажки» — с детской площадкой и гаражами поблизости.
Обои в ней светло-голубые, с «наивным», чуть заметным принтом. На полу, выкрашенном огненно-рыжей краской, лежат ковер и «кусок» ДВП.
На потолке, обклеенном белой пенопластовой плиткой, висит люстра с плафонами-«колокольчиками», а на окне — светлый тюль с рюшами и одинокая бордовая занавеска.
Расставлены диван, стол и несколько шкафов.
«Этот вариант отлично подойдет для студентов», — говорится в объявлении на «Авито».
В квартире, где продают комнатку, есть санузел и общая кухня. В них ярко-бирюзовые стены оклеены «веселенькой», разноцветной плиткой.
Имеются две раковины и небольшое зеркало.
По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на ул. Крупской, 99к2 введен в эксплуатацию в 1981 году. В нем живут 134 человека. Подъезд один, а еще установлен новый пассажирский лифт.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: университеты, гимназии № 42, 69 и 22, лицей № 86, детский сад и поликлиника. Кроме того, рядом несколько остановок общественного транспорта, а также торговые центры «Гулливер», «Перомайский» и «Сити».