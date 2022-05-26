26 мая
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Недвижимость

«Хэллоу, общежитие слушает!» Добротная комната, как для советского студента, продается в Барнауле за 1,87 млн рублей

Ностальгическая комната с деревянным окном и пестрым ковром — как в советском студенчестве — продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле, рядом с общежитием АлтГУ. Она находится в «четырешке» и стоит 110 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,87 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», соседи здесь «тихие и спокойные».

Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
"Авито".

Площадь комнаты — 17 кв. м. Она расположена на третьем этаже панельной «9-этажки» — с детской площадкой и гаражами поблизости.

Обои в ней светло-голубые, с «наивным», чуть заметным принтом. На полу, выкрашенном огненно-рыжей краской, лежат ковер и «кусок» ДВП.

На потолке, обклеенном белой пенопластовой плиткой, висит люстра с плафонами-«колокольчиками», а на окне — светлый тюль с рюшами и одинокая бордовая занавеска.

Расставлены диван, стол и несколько шкафов.

«Этот вариант отлично подойдет для студентов», — говорится в объявлении на «Авито».

В квартире, где продают комнатку, есть санузел и общая кухня. В них ярко-бирюзовые стены оклеены «веселенькой», разноцветной плиткой.

Имеются две раковины и небольшое зеркало.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на ул. Крупской, 99к2 введен в эксплуатацию в 1981 году. В нем живут 134 человека. Подъезд один, а еще установлен новый пассажирский лифт.

Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
«Авито».
Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
Добротная комната, как для советского студента, продается на ул. Крупской, 99к2 в Барнауле за 1,87 млн рублей.
«Авито».

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: университеты, гимназии № 42, 69 и 22, лицей № 86, детский сад и поликлиника. Кроме того, рядом несколько остановок общественного транспорта, а также торговые центры «Гулливер», «Перомайский» и «Сити».

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