Дом-гигант. 10-комнатное «родовое имение» с винтажными обоями продается под Барнаулом за 8,2 млн рублей

Просторный 10-комнатный особняк, оформленный в уютном ретро-стиле, продается под Барнаулом — в Научном городке, на ул. Весенняя, 21. В доме есть два входа, «полноценный» подвал, газовое отопление и собственная канализация. А стоит он 16,292 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 8,2 млн рублей. Такое предложение появилось на « Авито ».

10-комнатный особняк за 8,2 млн рублей, оформленный в уютном ретро-стиле, продается в Научном городке, на ул. Весенняя, 21.

Площадь двухэтажного коттеджа на несколько хозяев — 503,3 кв. м. Он построен из светлого кирпича и расположен на участке 23,7 соток.

Автор объявления на «Авито» подчеркивает, что состояние дома — «отличное». Он состоит из двух половин, в каждой из которых оборудованы кухня-гостиная и санузел.

Обои в «родовом имении» (так его называет продавец) — совершенно разные: полосатые, с поблескивающими вензелями, в «цветочек» и с нарисованными листьями.

Одну из спален занимают кровати, сдвинутые друг с другом и накрытые пушистым покрывалом, а другую — «двухспалка» с белоснежным изголовьем.

Почти весь пол в «свойском» особняке укрыт линолеумом, а натяжные потолки чередуются с аккуратной пенопластовой плиткой. Кроме того, установлены двери из дерева и стекла, а в некоторых комнатах «прорезаны» арки необычной формы.

Окна — пластиковые.

В объявлении на «Авито» говорится, что у 10-комнатного дома «высокий» цоколь, в 1,5 метра. А вот высота потолка в подвале — 2,5 метра.

На территории имеются баня, погреб и хозпостройки. Прилежащий сад «ухожен, удобрен и разработан».

Также участок огорожен со всех сторон: «Все обустроено для жизни и удобства. Отличный вариант для большой семьи».

10-комнатный особняк за 8,2 млн рублей , оформленный в уютном ретро-стиле , продается в Научном городке , на ул. Весенняя , 21. «Авито»

По словам автора, подъехать к «добротному» коттеджу можно по асфальтированной дороге. И, кстати, зимой ее очищают от снега.

В поселке под Барнаулом развита инфраструктура. В шаговой доступности — школа и детский сад. Автобусы из Научного городка ходят регулярно.

Недвижимость подходит под ипотеку и маткапитал.