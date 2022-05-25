Дом-гигант. 10-комнатное «родовое имение» с винтажными обоями продается под Барнаулом за 8,2 млн рублей

Площадь двухэтажного коттеджа на несколько хозяев — 503,3 кв. м. Он построен из светлого кирпича и расположен на участке 23,7 соток.
Автор объявления на «Авито» подчеркивает, что состояние дома — «отличное». Он состоит из двух половин, в каждой из которых оборудованы кухня-гостиная и санузел.
Обои в «родовом имении» (так его называет продавец) — совершенно разные: полосатые, с поблескивающими вензелями, в «цветочек» и с нарисованными листьями.
Одну из спален занимают кровати, сдвинутые друг с другом и накрытые пушистым покрывалом, а другую — «двухспалка» с белоснежным изголовьем.
Почти весь пол в «свойском» особняке укрыт линолеумом, а натяжные потолки чередуются с аккуратной пенопластовой плиткой. Кроме того, установлены двери из дерева и стекла, а в некоторых комнатах «прорезаны» арки необычной формы.
Окна — пластиковые.
В объявлении на «Авито» говорится, что у 10-комнатного дома «высокий» цоколь, в 1,5 метра. А вот высота потолка в подвале — 2,5 метра.
На территории имеются баня, погреб и хозпостройки. Прилежащий сад «ухожен, удобрен и разработан».
Также участок огорожен со всех сторон: «Все обустроено для жизни и удобства. Отличный вариант для большой семьи».
По словам автора, подъехать к «добротному» коттеджу можно по асфальтированной дороге. И, кстати, зимой ее очищают от снега.
В поселке под Барнаулом развита инфраструктура. В шаговой доступности — школа и детский сад. Автобусы из Научного городка ходят регулярно.
Недвижимость подходит под ипотеку и маткапитал.