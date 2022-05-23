23 мая
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Недвижимость

В Барнауле за 3,5 млн рублей продается пестрая «двушка» с большими часами и розой на потолке

Яркую 2-комнатную квартиру с «цветочным» интерьером продают на ул. Антона Петрова, 266 в Барнауле. В ней одна из стен украшена декоративной перфорацией, а на другой висят гигантские красные часы. Стоит «двушка» 80, 682 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,55 млн рублей. Автор объявления на «Авито» также утверждает, что ее окна выходят на солнечную сторону.

2-комнатную квартиру с «цветочным» интерьером продают за 3,55 млн рублей на ул. Антона Петрова, 266, в Барнауле.
2-комнатную квартиру с «цветочным» интерьером продают за 3,55 млн рублей на ул. Антона Петрова, 266, в Барнауле.
"Авито".

Квартира расположена в «панельке» с мусоропроводом и новым лифтом, на 9 этаже. Ее площадь составляет 44 кв. м.

В «двушке» сделан ремонт: поклеены фотообои с белыми розами, а потолок — натяжной. И, кстати, на нем тоже «растет» нарисованный цветок.

На кухне висит светоотражающая штора, которая переливается как шар на дискотеке. Здесь же стоят обеденный стол и стиральная машина.

В спальне находится большая кровать с розовым покрывалом и пушистым ковриком.

А еще имеется утепленный балкон.

Автор объявления на «Авито» добавляет: в районе, где продается квартира, развита инфраструктура. В шаговой доступности лицей «Сигма», детские сады, поликлиника «Здоровье» и магазин «Мария-Ра». Также рядом — остановки общественного транспорта.

Возможен обмен «двушки» на частный дом. С доплатой.

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