В Барнауле за 3,5 млн рублей продается пестрая «двушка» с большими часами и розой на потолке

Квартира расположена в «панельке» с мусоропроводом и новым лифтом, на 9 этаже. Ее площадь составляет 44 кв. м.
В «двушке» сделан ремонт: поклеены фотообои с белыми розами, а потолок — натяжной. И, кстати, на нем тоже «растет» нарисованный цветок.
На кухне висит светоотражающая штора, которая переливается как шар на дискотеке. Здесь же стоят обеденный стол и стиральная машина.
В спальне находится большая кровать с розовым покрывалом и пушистым ковриком.
А еще имеется утепленный балкон.
Автор объявления на «Авито» добавляет: в районе, где продается квартира, развита инфраструктура. В шаговой доступности лицей «Сигма», детские сады, поликлиника «Здоровье» и магазин «Мария-Ра». Также рядом — остановки общественного транспорта.
Возможен обмен «двушки» на частный дом. С доплатой.