В Барнауле за 3,5 млн рублей продается пестрая «двушка» с большими часами и розой на потолке

Яркую 2-комнатную квартиру с «цветочным» интерьером продают на ул. Антона Петрова, 266 в Барнауле. В ней одна из стен украшена декоративной перфорацией, а на другой висят гигантские красные часы. Стоит «двушка» 80, 682 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,55 млн рублей. Автор объявления на « Авито » также утверждает, что ее окна выходят на солнечную сторону.

2-комнатную квартиру с «цветочным» интерьером продают за 3,55 млн рублей на ул. Антона Петрова, 266, в Барнауле.

Квартира расположена в «панельке» с мусоропроводом и новым лифтом, на 9 этаже. Ее площадь составляет 44 кв. м.

В «двушке» сделан ремонт: поклеены фотообои с белыми розами, а потолок — натяжной. И, кстати, на нем тоже «растет» нарисованный цветок.

На кухне висит светоотражающая штора, которая переливается как шар на дискотеке. Здесь же стоят обеденный стол и стиральная машина.

В спальне находится большая кровать с розовым покрывалом и пушистым ковриком.

А еще имеется утепленный балкон.

Автор объявления на «Авито» добавляет: в районе, где продается квартира, развита инфраструктура. В шаговой доступности лицей «Сигма», детские сады, поликлиника «Здоровье» и магазин «Мария-Ра». Также рядом — остановки общественного транспорта.

Возможен обмен «двушки» на частный дом. С доплатой.