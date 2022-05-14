В Барнауле за 3,1 млн рублей продается квартира-«Эрмитаж» в доме с картинной галереей

Однокомнатная квартира в стиле шебби-шик продается в «хрущевке» на ул. Чернышевского, 55 в Барнауле. На первом этаже дома располагается выставочный павильон современного искусства «Открытое небо». По словам автора объявления на « Авито », в этом районе никогда нет пробок.

В Барнауле на ул. Чернышевского, 55 за 3,1 млн рублей продается квартира-«Эрмитаж».

Квартира находится на третьем этаже советской пятиэтажки. Ее площадь составляет 30 кв. м. Стоимость предложения — 103,3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,1 млн рублей.

В «однушке» сделан относительно свежий ремонт. Интерьер можно отнести к яркому стилю шебби-шик. Единственная комната увешана картинами, зеркалами и коврами, а еще уставлена почти винтажной мебелью.

В тексте объявления особо подчеркивается, что во дворе дома всегда есть парковочные места. Кроме того, здесь развита инфраструктура: в шаговой доступности — школа, детский сад и вузы.