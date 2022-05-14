В Барнауле за 3,1 млн рублей продается квартира-«Эрмитаж» в доме с картинной галереей

Квартира находится на третьем этаже советской пятиэтажки. Ее площадь составляет 30 кв. м. Стоимость предложения — 103,3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,1 млн рублей.
В «однушке» сделан относительно свежий ремонт. Интерьер можно отнести к яркому стилю шебби-шик. Единственная комната увешана картинами, зеркалами и коврами, а еще уставлена почти винтажной мебелью.
В тексте объявления особо подчеркивается, что во дворе дома всегда есть парковочные места. Кроме того, здесь развита инфраструктура: в шаговой доступности — школа, детский сад и вузы.