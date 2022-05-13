В Барнауле на берегу залива продается дом-«конструктор» на 48 сваях, созданный модным дизайнером

Белоснежный коттедж, будто построенный из кубиков конструктора, на днях появился на рынке недвижимости Барнаула. Он находится на берегу обского залива, на Правобережном тракте. Прямо напротив него разместился городской пляж.

На берегу обского залива в Барнауле за 43 млн рублей продается эксклюзивный коттедж в стиле конструктивизм.

Судя по фотографиям двухэтажный дом еще не достроен и требует дополнительных вложений, в том числе в черновую и чистовую отделку. К недвижимости прилагается проект, разработанный модным барнаульским дизайнером Александром Маиляном.

Площадь дома составляет 375 кв. м. Размер участка под ним — 21 сотка.

Дом был построен на берегу речного залива Оби. По словам автора объявления на «Авито», коттедж в стиле конструктивизм монолитно-кирпичный и стоит на 48 сваях.

На берегу обского залива в Барнауле за 43 млн рублей продается эксклюзивный коттедж в стиле конструктивизм. «Авито».