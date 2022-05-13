В Барнауле на берегу залива продается дом-«конструктор» на 48 сваях, созданный модным дизайнером

Судя по фотографиям двухэтажный дом еще не достроен и требует дополнительных вложений, в том числе в черновую и чистовую отделку. К недвижимости прилагается проект, разработанный модным барнаульским дизайнером Александром Маиляном.
Площадь дома составляет 375 кв. м. Размер участка под ним — 21 сотка.
Дом был построен на берегу речного залива Оби. По словам автора объявления на «Авито», коттедж в стиле конструктивизм монолитно-кирпичный и стоит на 48 сваях.
«Строили для себя, денег не жалели. Очень светлый дом», — сказано в тексте объявления.