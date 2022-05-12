Приусадебный участок находится неподалеку от кафе «У Григорича», на ул. Тенистая, 17 в поселке «Плодопитомник». Автор объявления на « Авито » готов сдать часть дачной недвижимости за почти символическую плату.

В объявлении сказано: для дачного участка ищут арендаторов, желающих вырастить урожай не только для себя. Это должна быть семейная пара, либо просто хорошие люди.

На территории есть все необходимое для садоводов и огородников — вода, инвентарь и место для его хранения, теплица. А еще плодовые деревья и кустарники. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке площадью 5 соток стоит еще и двухэтажный домик.

«От вас — только руки», — подчеркивает автор текста.

Предполагается, что ежемесячная оплата будет по договоренности. В качестве аренды владелец участка готов принять часть урожая, выращенного на его приусадебном участке, хотя в объявлении указана цена в 1 рубль.