10 мая
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Недвижимость

«Красивый» адрес и настоящий камин: где в Барнауле находится самая дорогая квартира-студия в городе

Стоимость двухкомнатной квартиры-студии составляет 6,8 млн рублей. Она отличается эксклюзивным интерьером в стиле гранж и удобным расположением — отсюда рукой подать до самых ключевых мест центра Барнаула. Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте «Авито».

В центре Барнаула почти за 7 млн рублей продается самая дорога студия в городе.
В центре Барнаула почти за 7 млн рублей продается самая дорога студия в городе.
"Авито".

Квартира с камином находится в пятиэтажной «хрущевке» 1968 года постройки. Рядом расположены корпуса наиболее востребованных вузов края, школы, детские сады и крупные торговые центры.

Площадь «двушки"-студии составляет 41,2 кв. м. Стоимость «жилого квадрата» — 163,8 тыс. рублей. За эти деньги новый владелец получит недвижимость с дорогим ремонтом и «красивым и легким» адресом, а также парковочное место в нескольких метрах от дома.

Пятиэтажка, где продается недешевая квартира находится на ул. Молодежная, 39. По словам автора объявления, номер квартиры совпадает с литерой дома, в которой располагается студия.

В объявлении сказано, что покупателя ждет подарок.

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