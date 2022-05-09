Хамам, барбекю и терраса с джакузи. Во сколько обойдется «канадский» сруб ручной рубки в зеленом пригороде Барнаула

Деревянный представитель рынка загородной недвижимости Алтайского края находится в селе Бобровка на улице Светлый микрорайон, 78. Это коттедж площадью 134,3 кв. м. Он стоит на опушке леса. По словам автора объявления на « Авито », в доме есть все необходимое для комфортной жизни.

Коттедж в канадском стиле построен из дерева «канадской» же ручной рубки. Особенность такого способа строительства состоит в минимальной обработке бревен, что не нарушает защитные слои самого дерева. Еще одно преимущество — двусторонние затесы и шипы-пазы, формирующие самоуплотняющиеся замки в процессе усыхания бревен.

В результате получается прочный и теплый сруб. Судя по описанию, данный представитель индивидуального жилья, как раз из таких.

С трех из четырех сторон он окружен лесом. На участке в 9,5 соток дом соседствует с гаражом, куда может поместиться два автомобиля, снегоход и квадроцикл, а также техническом помещением со стеллажами и генератором, обеспечивающим автономность электроснабжения в доме.

В пригороде Барнаула продается сруб «канадской» ручной рубки. «Авито».

На участке растут деревьями и кустарниками. Для отдыха здесь предусмотрены зона барбекю и терраса с джакузи с подогревом, которым можно пользоваться даже зимой.

В доме сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры выполнены в современном стиле с элементами адаптированного к российским реалиям кантри. В коттедже три комнаты и кухня гостиная с панорамными окнами и хамам.