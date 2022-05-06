В Барнауле рядом с сосновым бором продается «трешка» в пастельных тонах со «стерильной» кухней

У квартиры есть ряд черт, отличающих ее от подобных предложений. Во-первых, она находится в активно развивающейся части Индустриального района. Он насыщен новостройками, торгово-развлекательными центрами, соцобъектами и отличается развитой инфраструктурой.
Во-вторых, в шаговой доступности от недвижимости раскинулся сосновый бор. Любители прогулок на свежем воздухе наверняка оценят возможность чаще бывать на свежем воздухе и слушать пение птиц.
В-третьих, собственники обещают оставить новому владельцу квартиры всю мебель и технику. Судя по фотографиям, ими в полной мере насыщенна лишь белоснежная кухня с черными и коричневыми деталями интерьера. Благодаря светлым оттенкам облицовки и мебели она выглядит практически стерильной.
Для остальных помещений были подобраны более теплые пастельные цвета.
Остается добавить, что перед домом оборудована новая детская площадка, а сама придомовая территория огорожена.