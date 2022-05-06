В Барнауле рядом с сосновым бором продается «трешка» в пастельных тонах со «стерильной» кухней

Трехкомнатная квартира находится в одном из домов микрорайона «Лазурный». Это кирпичная многоэтажка на ул. Власихинская, 77, построенная в 2016 году. По словам автора объявления на « Авито », у недвижимости «чистая история». Квартиру никогда не сдавали в аренду и не перепродавали. Ее готовы передать новому владельцу за 7,5 млн рублей.

Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская, 77, которую продают за 7,5 млн рублей.

У квартиры есть ряд черт, отличающих ее от подобных предложений. Во-первых, она находится в активно развивающейся части Индустриального района. Он насыщен новостройками, торгово-развлекательными центрами, соцобъектами и отличается развитой инфраструктурой.

Во-вторых, в шаговой доступности от недвижимости раскинулся сосновый бор. Любители прогулок на свежем воздухе наверняка оценят возможность чаще бывать на свежем воздухе и слушать пение птиц.

В-третьих, собственники обещают оставить новому владельцу квартиры всю мебель и технику. Судя по фотографиям, ими в полной мере насыщенна лишь белоснежная кухня с черными и коричневыми деталями интерьера. Благодаря светлым оттенкам облицовки и мебели она выглядит практически стерильной.

Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская , 77 , которую продают за 7,5 млн рублей. «Авито».

Для остальных помещений были подобраны более теплые пастельные цвета.

Остается добавить, что перед домом оборудована новая детская площадка, а сама придомовая территория огорожена.