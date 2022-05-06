6 мая
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Недвижимость

В Барнауле рядом с сосновым бором продается «трешка» в пастельных тонах со «стерильной» кухней

Трехкомнатная квартира находится в одном из домов микрорайона «Лазурный». Это кирпичная многоэтажка на ул. Власихинская, 77, построенная в 2016 году. По словам автора объявления на «Авито», у недвижимости «чистая история». Квартиру никогда не сдавали в аренду и не перепродавали. Ее готовы передать новому владельцу за 7,5 млн рублей.

Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская, 77, которую продают за 7,5 млн рублей.
Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская, 77, которую продают за 7,5 млн рублей.
"Авито".

У квартиры есть ряд черт, отличающих ее от подобных предложений. Во-первых, она находится в активно развивающейся части Индустриального района. Он насыщен новостройками, торгово-развлекательными центрами, соцобъектами и отличается развитой инфраструктурой.

Во-вторых, в шаговой доступности от недвижимости раскинулся сосновый бор. Любители прогулок на свежем воздухе наверняка оценят возможность чаще бывать на свежем воздухе и слушать пение птиц.

В-третьих, собственники обещают оставить новому владельцу квартиры всю мебель и технику. Судя по фотографиям, ими в полной мере насыщенна лишь белоснежная кухня с черными и коричневыми деталями интерьера. Благодаря светлым оттенкам облицовки и мебели она выглядит практически стерильной.

Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская, 77, которую продают за 7,5 млн рублей.
Трехкомнатная квартира на ул. Власихинская, 77, которую продают за 7,5 млн рублей.
«Авито».

Для остальных помещений были подобраны более теплые пастельные цвета.

Остается добавить, что перед домом оборудована новая детская площадка, а сама придомовая территория огорожена.

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