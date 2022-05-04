Заброшенный бизнес-центр из уголовного дела экс-мэра Барнаула реконструируют по проекту новосибирцев

Проект реконструкции пустующего бизнес-центра в центре Барнаула,"засветившегося" в уголовном деле бывшего мэра Игоря Савинцева, разработает компания из Новосибирска. Здание принадлежит Алтайскому краю. И заказчик предусмотрел «импортозаместительное» требование к проектировщику — максимально применять материалы и оборудование отечественного производства.

Беспризорное здание

У бизнес-центра на ул. Пролетарская, 89 нелегкая судьба. Его построила в 2014 году фирма из Омска «Технология».

Но уже в 2015-м, в ходе расследования уголовного дела тогдашнего мэра Барнаула, следствие пришло к выводу: участок под зданием выделен незаконно (позже суд с этим согласился). И все работы в здании прекратились.

Здание много лет было беспризорным — в него почти беспрепятственно проникали «посетители».

В 2018-м суд вынес решение о его сносе. Но его не снесли, а передали в казну края. Все входы в здание надежно заколотили, но изменений в нем сегодня незаметно — видно лишь, что увеличилось количество граффити на его стенах.

Здание в Барнауле на ул. Пролетарская , 89 Altapress.ru

И вот наконец краевые власти объявили открытый конкурс по поиску подрядчика на разработку проекта реконструкции здания. В апреле 2022 года конкурс состоялся, победителем признана «Проектная компания «Крипта» (Новосибирск) — она была единственным участником.

Согласно документам госзакупки, контракт с компанией подписан 26 апреля.

Окраска теплых тонов

ПК «Крипта» разработает проектную документацию реконструкции здания за 6 млн рублей из краевого бюджета.

Заказчик (казенное учреждение «Единый заказчик капстроительства Алтайского края») потребовал предусмотреть замену наружной отделки фасада, устройство шатровой крыши, перегородок из гипсоволокнистых плит со звукоизоляцией, ремонт оконных блоков, восстановление ограждения, пандус для маломобильных групп населения.

Здание в Барнауле на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru

А кроме этого — благоустройство окружающей территории, наружное освещение и стоянку для автомобилей. Стены и перегородки в кабинетах должны быть отделаны стеклообоями под покраску, предпочтительная цветовая гамма — теплых тонов.

Проектировщику предстоит разработать и предложить заказчику не менее тех вариантов архитектурных решений.

Особые условия

Заказчик сформулировал и несколько особых условий. Во-первых, ПК «Крипта» должна будет разработать мероприятия по противодействую террористическим актам.

Во-вторых, при разработке проектной документации надо максимально применять материалы и изделия (в том числе инженерное оборудование) отечественного производства, в том числе выпускаемые стройиндустрией Алтайского края.

Здание в Барнауле на ул. Пролетарская , 89 Altapress.ru

При отсутствии отечественных аналогов оборудования перечень придется согласовать с «Учреждением по содержанию административных зданий».

Напомним, ранее алтайские строители сообщали о проблемах с инженерным оборудованием, автоматикой, системами кондиционирования и пожаротушения, так как львиная их доля закупалась из-за рубежа.

Гарантия на пять лет

Контракт на разработку проектной документации с ПК «Крипта» заключен до 15 февраля 2023 года. А вот сроки самой реконструкции определят уже при включении объекта в краевую адресную инвестиционную программу.

Здание в Барнауле на ул. Пролетарская , 89 Altapress.ru

В материалах госзакупки также указано, что подрядчик дает гарантию качества на пять лет после приемки проекта.

Ранее altapress.ru рассказывал, что на соседнем участке (ул. Пролетарская, 87) планировалось строительство гостиницы. Но сегодня этот участок выставлен на продажу вместе с проектом гостиницы.

Что известно о подрядчике

ПК «Крипта» зарегистрирована в Новосибирске в 2017 году, руководитель и владелец — Виталий Кузьменок. Ему также принадлежит 20% в медицинской компании «Два-А» (оказывает услуги в клинике «Апекс»).

ПК «Крипта» не раз выполняла работы по госконтракту в Новосибирской области. В частности, разрабатывало проекты зданий врачебной амбулатории детского сада-яслей в Мошковском районе, следует из информации портала «ГосЗатраты. Общественный мониторинг госзакупок в РФ».