Прибежище маргиналов. Как выглядит «начинка» знаменитого офисника из уголовного дела экс-мэра Барнаула

В конце февраля арбитраж обязал владельца здания на ул. Пролетарской, 89 (засветившегося в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева), заплатить городу за использование участка. Строение, которое ранее суд велел снести, никакой пользы городу сейчас не приносит. Собственник участок не освобождает, за его использование не платит. Тем временем дом разрушается на глазах — в этом убедились корреспонденты altapress.ru, побывавшие внутри.

Опасное здание

Трехэтажное здание с большими окнами (площадью 1,5 тыс. кв. метров), изначально задумывалось как бизнес-центр. Оно соседствует с элитным жильем, «свечкой» налоговой службы и сырным рестораном Cafe de Lafe. Место здесь ухоженное, строения аккуратные — как на подбор. Все-таки центр.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

У несостоявшегося офисника есть собственник — фирма «Технология». А вот хозяина по факту нет. Это становится ясно, если присмотреться внимательнее — стены сплошь и рядом расписаны граффити, окна расколочены.

«Тут вечером ходить страшно. Окна подвала на уровне ног. Вставай внутрь, хватай девушку и затаскивай», — ежится фотокор altapress.ru Анна Зайкова.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Да и охраны у здания нет. Так что попасть внутрь — дело простое, хотя центральный вход и завален снегом. Можно влезть в оконные проемы или подняться по пожарной лестнице, и войти в дверь сразу на третий этаж. Это мы, кстати, и сделали, чувствуя себя на месте главного героя фильма «Брат». Шли по лестнице, повторяя стишок про «тропинку и лесок».

Следы незваных гостей

Здание построили в конце 2014 года. Оно давно бы служило людям, если бы не попало в уголовное дело Игоря Савинцева.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

На одном из этажей перед нами открывается чудесный вид. Стеклянная крыша и французские окна — эту задумку строителей мы оценили и взгрустнули — здание разрушается.

В проемах дверей нет — то ли их и не было никогда, то ли вынесли незваные гости. На потолке недоделанная вентиляция, на полу — пустые банки из-под пива, «ошметки» разрезанных банковских карточек, осколки стекол и обожженные пластиковые бутылки.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Время здесь, похоже, проводят подростки, бомжи и наркоманы — по крайней мере, местами мы видим последствия чьего-то пребывания. Кто-то даже пытался развести костер — зимой там, по ощущениям, холоднее, чем на улице.

Сносить нельзя использовать

Этот несостоявшийся бизнес-центр еще в 2017 году суд постановил снести. В чем же он провинился? Все просто.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Участок для его строительства площадью 681 кв. метров Игорь Савинцев, будучи мэром, выделил фирме «Технология» с нарушением закона — без аукциона. За что и был осужден.

А если участок выделили незаконно, его надо вернуть городу в первоначальном состоянии, то есть без здания.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Решение суда о сносе вступило в силу еще в марте 2018 года. С тех пор фирма «Технология» не только не озаботилась сносом, но и не платила за использование участка. Ее логика: договор аренды суд признал недействительным — за что платить?

Верните деньги

Злосчастное здание снова оказалось в центре в судебных разбирательств. Городской земельный комитет подал на фирму в суд. От нее он потребовал заплатить за использование участка.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

В феврале 2020 года суд постановил — «Технология» обязана выплатить городу 165 тыс. рублей за использование участка (власти называют такую неоплату неосновательным обогащением). Правда, решение еще не вступило в силу.

Интересен период, за который городские власти потребовали рассчитаться: с 19 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Объяснение этому мы тоже нашли — депутаты Барнаульской гордумы приняли решение передать участок в собственность края. И с октября прошлого года он уже не городской.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Новый поворот

И вот теперь судьбу этого здания снова решает суд. Но уже по иску алтайкрайимущества.

Как стало известно altapress.ru, краевое ведомство решило не сносить это здание, а вдохнуть в него жизнь. Алтайкрайимущество требует в суде признать за собой право собственности на этот объект.

Фирма «Технология» сделала ответный ход — в том же суде она подала встречный иск и потребовала от ведомства 32 млн рублей. Вероятно, такой суммой она оценивает затраты на строительство здания.

Ближайшее заседание суда назначено на 12 марта. Надо полагать, что пока идут судебные разбирательства, обитатели этого «бомж-центра», не сумевшего стать бизнес-центром, могут быть спокойны — никто их не потревожит. Лишь бы только не сгорел.