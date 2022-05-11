В Барнауле за 6,2 млн рублей продается «тихая» квартира в скандинавском стиле с видом на Барнаульский ковш

Как отмечается в тексте, в светлой и теплой квартире выполнена улучшенная планировка, которая создает «самые уютные и комфортные условия для проживания». Это отличительные признаки скандинавского стиля. Эффект достигается светлыми пастельными оттенками облицовки стен, а также использованием натуральных материалов для формирования интерьера.
Пространство гостиной объединено с кухней и столовой. Из просторной спальни есть выход на остекленную лоджию. Освещение зонированное. Из окон открывается вид на еще не засыпанный Барнаульский ковш.
Автор подчеркивает: в квартире тихо, рядом живут «хорошие соседи». Придомовая территория облагорожена, на ней построена современная детская площадка, двор закрытый. В жилом комплексе есть как подземная, так и наземная парковки.
«Квартира расположена в уникальном для Барнаула месте — историческом центре города с продуманной и насыщенной инфраструктурой», — отмечается в тексте объявления.
Площадь недвижимости составляет 41,2 кв. м. Стоимость — 149, 3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 6,2 млн рублей.