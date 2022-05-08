В Барнауле обычную «двушку» в панельной десятиэтажке сдают за 16 млн рублей в месяц

Объявление о необычном предложении накануне появилось на сайте « Циан ». На сайте сказано, что владельцы сдают квартиру вместе с мебелью. Оплата коммунальных платежей по счетчикам в стоимость аренды не входит.

Известно, что двухкомнатная квартира находится в доме 2015 года постройки. Десятиэтажка расположена в Индустриальном районе на ул. Взлетная, 50. Площадь недвижимости — 51 кв. м. Судя по фотографиям, «двушка» типовая. И в ней не так много мебели — полноценно обставлена только кухня, — но есть бытовая техника.

В заголовке за «жилые квадраты» выставлена баснословная цена аренды в 16 млн рублей. В самом же тексте все встает на свои места — к стоимости ежемесячной платы просто прибавили три лишних нуля.

На самом же деле «двушка» обойдется арендаторам в 16 тыс. рублей в месяц. Что это — опечатка или попытка сделать «цепляющий» заголовок — история умалчивает.

Ранее altapress.ru писал о продаже большой усадьбы со «сказочным» банным комплексом, оборудованным пещерным бассейном. Стоимость недвижимости — 26 млн рублей.