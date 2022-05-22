Квартира с ремонтом в стиле «Барби» и пустой комнатой продается в Барнауле за 3,05 млн рублей

Площадь квартиры составляет 33,6 кв. м. Продавец утверждает, что она расположена в тихом месте — в доме, где недавно сделали капитальный ремонт.
Окна «однушки» выходят во двор, оборудованный детской и спортивной площадкой.
Единственная комната — пустая, с новыми обоями и линолеумом на полу. Кстати, из нее можно выйти в лоджию, которую получится «обустроить для отдыха».
Совмещенный санузел и кухня оформлены в нежно-розовых цветах. Имеются шкафы и столешница для готовки, а еще электрическая плита.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: детские сады № 212, № 232 и № 163, гимназия № 85, кадетский корпус, Алтайский Институт культуры, поликлиника. Кроме того, рядом — транспортная развязка с «возможностью добраться до нужной точки», добавляет автор объявления.