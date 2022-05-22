22 мая
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Недвижимость

Квартира с ремонтом в стиле «Барби» и пустой комнатой продается в Барнауле за 3,05 млн рублей

Однокомнатная квартира с прелестным «розовым» интерьером продается в 9-этажной «панельке» на ул. Попова, 37. Она находится на четвертом этаже и стоит 90,774 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,05 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», в «однушке» есть застекленная лоджия и уютная кухня — с гарнитуром в придачу.

"Однушка" за 90,774 млн рублей с прелестным «розовым» интерьером продается на ул. Попова, 37 в Барнауле.
"Однушка" за 90,774 млн рублей с прелестным «розовым» интерьером продается на ул. Попова, 37 в Барнауле.
"Авито".

Площадь квартиры составляет 33,6 кв. м. Продавец утверждает, что она расположена в тихом месте — в доме, где недавно сделали капитальный ремонт.

Окна «однушки» выходят во двор, оборудованный детской и спортивной площадкой.

Единственная комната — пустая, с новыми обоями и линолеумом на полу. Кстати, из нее можно выйти в лоджию, которую получится «обустроить для отдыха».

Совмещенный санузел и кухня оформлены в нежно-розовых цветах. Имеются шкафы и столешница для готовки, а еще электрическая плита.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: детские сады № 212, № 232 и № 163, гимназия № 85, кадетский корпус, Алтайский Институт культуры, поликлиника. Кроме того, рядом — транспортная развязка с «возможностью добраться до нужной точки», добавляет автор объявления.

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