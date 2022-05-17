17 мая
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Недвижимость

С забором-крепостью и эскимосским «иглу». Бронебойный коттедж с видом на Обь продается в Барнауле за 49,9 млн рублей

В Барнауле на ул. Ачинской продается трехэтажный коттедж. Он стоит 101,4 млн рублей за «жилой квадрат», или 49,99 млн рублей. Дом огорожен массивным кирпичным забором, а на его территории возвышается большое стеклянное «иглу». Автор объявления на «Авито» рассказывает, что из окон открывается живописный вид на Обь.

Бронебойный коттедж с видом на Обь продается в Барнауле за 49,99 млн рублей.
Бронебойный коттедж с видом на Обь продается в Барнауле за 49,99 млн рублей.
"Авито".

По словам продавца, в особняке сделан «дорогой и качественный ремонт в классическом стиле». Здесь шесть спален, гостиная с камином из натурального камня, большая кухня-столовая, несколько гардеробных комнат, спортивный зал и бассейн.

Площадь дома — 493 кв. м. Лестница в нем «обвита» коваными перилами, а на полах лежат итальянская плитка и паркет. Стены украшены многочисленными фресками-пейзажами, а потолки — в венецианской штукатурке.

В объявлении на «Авито» отмечается, что дом оборудован просторной спа-зоной, а также крупным бассейном с водоочисткой, системой искусственного течения и водопадом. Кроме того, есть хамам, сауна из натурального дерева и фитобочка.

Все коммуникации — газ, электричество, отопление и канализация — тоже присутствуют. Припарковать машину можно в гараже, а площадь придомового участка составляет 21 сотку.

Построен коттедж в 2015 году.

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